Финляндия оставила границу с Россией закрытой

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что пограничные переходы с Россией останутся закрытыми. О решении она сообщила на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером.

По словам Рантанен, власти сохраняют жесткие меры из-за «высокой угрозы направляемой миграции со стороны России».

В Финляндии стартовала акция в поддержку открытия границы с Россией

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергала подобные обвинения, назвав их примером двойных стандартов.

Финляндия в 2024 году приняла закон, позволяющий ограничивать прием беженцев на части границы в случае «инструментализированного въезда». Документ вступил в силу в июле и действует один год, однако на практике еще не применялся, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
ТЕГИ:ГраницаРоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры