«Союзмультфильм» объявил о развитии направления игрового кино

Как уточнила в рамках ежегодного партнерского лицензионного саммита «Союзмультфильма» председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, на данный момент в партнерстве с другими студиями разрабатывается ряд игровых проектов. Сразу два из них, «Чебурашка 2» и «Простоквашино», выходят на большие экраны в начале 2026 года. Также у студии есть и оригинальные идеи.

«К примеру, сейчас в разработке находится медиафраншиза «Орден Алой Звезды» авторства писателя Сергея Лукьяненко, на основе которой будет создано множество разноформатного контента», - рассказала Слащева.

Новое направление работы на киностудии возглавит Нелли Яралова. В прошлом она занимала позицию генерального продюсера кинокомпании «Амедиа», а также генерального продюсера компании «1-2-3 Production». В 2022 году создала собственную студию «Яр&Ko и является лауреатом множества премий и фестивалей, включая «Золотой Орел», «Тэфи» и АПКиТ.

Ранее сообщалось, что телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!», напоминает «Радиоточка НСН».

