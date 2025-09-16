«Союзмультфильм» экранизирует 11 произведений Корнея Чуковского

В разработке игровое кино, анимация и игры по «Мойдодыру», «Тараканищу», «Крокодилу», «Мухе-Цокотухе» и другим произведениям Чуковского. Работа ведется в сотрудничестве с продюсерской компанией «Яр&Ko».

Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко, известный широкому зрителю по таким проектам, как «Лед», «Метод», «Притяжение» и «Лихие». Уточняется, что он уже почти завершил работу над сценарием.

Ранее пресс-секретарь киностудии Мария Малыгина рассказала «Радиоточке НСН», что студия на данный момент занимает 30% российского рынка анимации. По ее словам, наибольшей популярностью пользуется «Простоквашино».

