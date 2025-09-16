Милонов поддержал идею Киркорова о создании профсоюза артистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу певца Филиппа Киркорова о создании профсоюза артистов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобная структура может стать связующим звеном между шоу-бизнесом и Госдумой.

По мнению парламентария, организация позволит наладить диалог и выработать предложения для изменения законодательства. Артисты смогут через профсоюз указывать на существующие проблемы и лоббировать нормы, необходимые для их профессиональной деятельности.