Милонов поддержал идею Киркорова о создании профсоюза артистов
Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу певца Филиппа Киркорова о создании профсоюза артистов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобная структура может стать связующим звеном между шоу-бизнесом и Госдумой.
По мнению парламентария, организация позволит наладить диалог и выработать предложения для изменения законодательства. Артисты смогут через профсоюз указывать на существующие проблемы и лоббировать нормы, необходимые для их профессиональной деятельности.
Милонов подчеркнул, что речь не идет о предоставлении артистам «иммунитета». Профсоюз, по его словам, не должен использоваться для того, чтобы прикрывать ошибки и нарушения.
Депутат предложил рассматривать эту структуру как консультативный и контролирующий орган. Его задача, считает Милонов, заключается в том, чтобы помогать артистам избегать правонарушений и работать в правовом поле, передает «Радиоточка НСН».
