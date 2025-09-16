Милонов поддержал идею Киркорова о создании профсоюза артистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу певца Филиппа Киркорова о создании профсоюза артистов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобная структура может стать связующим звеном между шоу-бизнесом и Госдумой.

По мнению парламентария, организация позволит наладить диалог и выработать предложения для изменения законодательства. Артисты смогут через профсоюз указывать на существующие проблемы и лоббировать нормы, необходимые для их профессиональной деятельности.

Кейс Киркорова: Публичный мат может обрушить даже акции компаний

Милонов подчеркнул, что речь не идет о предоставлении артистам «иммунитета». Профсоюз, по его словам, не должен использоваться для того, чтобы прикрывать ошибки и нарушения.

Депутат предложил рассматривать эту структуру как консультативный и контролирующий орган. Его задача, считает Милонов, заключается в том, чтобы помогать артистам избегать правонарушений и работать в правовом поле, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба журнала HELLO! Евгений Смирнов
ТЕГИ:Виталий МилоновФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры