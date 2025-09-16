«Союзмультфильм» создаст анимационный фильм по пьесе Чехова «Чайка»
«Союзмультфильм» и компания Dikidigital разрабатывают полнометражный фильм, основанный на пьесе Антона Чехова «Чайка», рассказали в пресс-службе киностудии.
Уточняется, что проект выполнят в стилистике аниме. На данный момент продолжается препродакшн фильма.
Как отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, новая экранизация представит произведение Чехова в формате, интересном для молодого зрителя. При этом фильм сохранит смыслы, заложенные в пьесу.
Ранее рейтинг «Литрес» показал, что Чехов входит в топ-3 самых востребованных классиков русской литературы наряду с Федором Достоевским и Львом Толстым, напоминает «Радиоточка НСН».
