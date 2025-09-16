«Союзмультфильм» создаст анимационный фильм по пьесе Чехова «Чайка»

Уточняется, что проект выполнят в стилистике аниме. На данный момент продолжается препродакшн фильма.

Как отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, новая экранизация представит произведение Чехова в формате, интересном для молодого зрителя. При этом фильм сохранит смыслы, заложенные в пьесу.

Ранее рейтинг «Литрес» показал, что Чехов входит в топ-3 самых востребованных классиков русской литературы наряду с Федором Достоевским и Львом Толстым, напоминает «Радиоточка НСН».

