Тихановская пообещала Лукашенко «гарантии безопасности»

Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» отметила, что основным условием безопасности Лукашенко ставит мирный, «человеческий» уход из власти. При такой ситуации она пообещала, что действующий президент получит «даже больше», не уточнив при этом, что именно.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

