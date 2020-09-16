Тихановская пообещала Лукашенко «гарантии безопасности»

Экс- кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что может предоставить действующему президенту страны Александру Лукашенко «гарантии безопасности» Правда, только в случае его мирного ухода из власти.

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Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» отметила, что основным условием безопасности Лукашенко ставит мирный, «человеческий» уход из власти. При такой ситуации она пообещала, что действующий президент получит «даже больше», не уточнив при этом, что именно.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоСветлана Тихановская
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