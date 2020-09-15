ЕС объявил, что не признает Лукашенко президентом Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не признает официальные результаты выборов в Белоруссии, а значит и не признает Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

При этом Боррель на сессии Европарламента оговорился и назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».