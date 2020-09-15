ЕС объявил, что не признает Лукашенко президентом Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не признает официальные результаты выборов в Белоруссии, а значит и не признает Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

При этом Боррель на сессии Европарламента оговорился и назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

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Ранее правительство Литвы приняло резолюцию, в которой назвало бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую единственным легитимным главой республики.

Власти Литвы призвали международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный ей Координационный совет, которые, по их мнению, стремятся к новым демократическим выборам в Белоруссии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяАлександр Лукашенко
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