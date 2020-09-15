Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для международного суда в Гааге

В частности, по словам Цепкало, ведется сбор показаний белорусов, пострадавших в дни жесткого подавления акций протеста после выборов 9 августа.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа в день выборов после оглашения результатов.По официальным данным ЦИК Белоруссии, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80%. Тихановская набрала 10%, однако её сторонники не признают победу Лукашенко, считая её сфальсифицированной.

