Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для международного суда в Гааге
Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего претендента в кандидаты в президенты республики.
В частности, по словам Цепкало, ведется сбор показаний белорусов, пострадавших в дни жесткого подавления акций протеста после выборов 9 августа.
Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа в день выборов после оглашения результатов.По официальным данным ЦИК Белоруссии, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80%. Тихановская набрала 10%, однако её сторонники не признают победу Лукашенко, считая её сфальсифицированной.
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