Бывшему пресс-секретарю Зеленского заблокировали выступление в ЕС

«Наша страна всегда воспринимала Европейский союз как союз свобод, уважения прав человека, свободы слова и самовыражения. Поэтому для меня очень странно, что именно в день, когда я должна была выступить с речью о мире, мне запретили вход», — заявила экс-чиновница.

В качестве альтернативного решения представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» предложили Мендель выступить перед депутатами в формате видеосвязи. Такой формат позволит экс-пресс-секретарю донести свою позицию до европейской аудитории без физического присутствия в здании Европарламента.

Владимир Зеленский 13 сентября ввел персональные санкции против Мендель. Она оказалась в списке из десяти лиц, которых украинские власти обвиняют в распространении дезинформации и российской пропаганды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

