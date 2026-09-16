Бывшему пресс-секретарю Зеленского заблокировали выступление в ЕС
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не смогла выступить с запланированной речью в стенах Европарламента (ЕП), сообщает RT.
Мендель выразила недоумение сложившейся ситуацией, отметив противоречие между декларируемыми европейскими ценностями и фактическими действиями.
«Наша страна всегда воспринимала Европейский союз как союз свобод, уважения прав человека, свободы слова и самовыражения. Поэтому для меня очень странно, что именно в день, когда я должна была выступить с речью о мире, мне запретили вход», — заявила экс-чиновница.
В качестве альтернативного решения представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» предложили Мендель выступить перед депутатами в формате видеосвязи. Такой формат позволит экс-пресс-секретарю донести свою позицию до европейской аудитории без физического присутствия в здании Европарламента.
Владимир Зеленский 13 сентября ввел персональные санкции против Мендель. Она оказалась в списке из десяти лиц, которых украинские власти обвиняют в распространении дезинформации и российской пропаганды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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