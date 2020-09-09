Тихановская получила награду Экономического форума в Польше

Главу Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Тихановскую отметили специальной наградой международного Экономического форума в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, ведущие форума представили Тихановскую как почетного гостя и назвали избранным белорусским президентом.

Глава польского Института международных отношений Славомир Дембский объяснил причину вручения награды Тахановской тем, что она выиграла выборы президента у себя в стране, однако под давлением вынуждена была выехать за границу. Как отмечает агентство, награды форума присуждаются за выдающие достижения.

Ранее сегодня бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира. Напомним, Тихановская находится в Литве, её муж арестован в Белоруссии.


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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияСветлана Тихановская
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