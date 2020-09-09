Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира
Номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира предложил бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск.
Он подчеркнул, что, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, находящегося в тюрьме на Нобелевскую премию мира, это может стать «сильным сигналом».
Напомним, Тихановская находится в Литве, её муж арестован в Белоруссии.
Между тем, ранее на Нобелевскую премию мира – за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире» – выдвинули президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал Fox News, его кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.
В письме Нобелевскому комитету он заявил, что администрация Дональда Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. Тибринг-Гедде подчеркнул, что «поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток станет регионом сотрудничества и процветания».
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