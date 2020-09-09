Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

Номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира предложил бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск.

Он подчеркнул, что, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, находящегося в тюрьме на Нобелевскую премию мира, это может стать «сильным сигналом».

Напомним, Тихановская находится в Литве, её муж арестован в Белоруссии.