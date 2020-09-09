За границу или за решетку. Лукашенко не оставил оппозиции выбора

Белорусская оппозиция оказалась фактически обезглавленной: из семи членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, на свободе в Минске осталась только писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные оппозиционеры либо арестованы, либо вынуждены были покинуть страну. Последним из членов президиума совета в среду был задержан и арестован юрист Максим Знак.



Угрозы действующего президента Александра Лукашенко «остудить горячие головы» претворяются в жизнь: сегодня же стало известно, что Мария Колесникова, взявшая на себя роль лидера протестов, арестована. Она пребывает в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила журналистам ее адвокат Людмила Казак. По вмененной ей статье белорусского Уголовного кодекса Колесниковой может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Таким образом Колесникова стала первой подозреваемой по этому делу, возбужденному сразу после создания Координационного совета. Ее задержали утром 8 сентября на границе с Украиной. По версии властей, она нарушила границу при попытке уехать из Белоруссии. По версии находившихся с ней пресс-секретаря КС Антона Родненкова и исполнительного секретаря совета Ивана Кравцова, их втроем принудительно хотели выдворить на Украину, но Колесникова порвала свой паспорт и была задержана.

Объяснение в связи с заключением под стражу Колесниковой и ее сподвижников представил Следственный комитет Белоруссии:

«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов», — говорится в заявлении ведомства.

Единственная из членов Координационного совета белорусской оппозиции, находящаяся на свободе внутри страны, писательница Светлана Алексиевич выступила с заявлением. По ее мнению, против действующей власти в Белоруссии выступил весь народ:

«Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ», - написала Алексиевич.

Реакцию на события, происходящие с Колесниковой, выразило правительство Германии. Его представитель заявил, что продолжение задержаний протестующих, тайных арестов и попыток вывезти противников действующей власти из страны показывают, что Лукашенко не понял вызов времени и через месяц после выборов.

Понял или не понял – другой вопрос. Но своих оппонентов закрыл.

