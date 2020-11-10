Тихановская определилась с позицией по принадлежности Крыма

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обозначила свою позицию о принадлежности Крыма.

По ее мнению, полуостров принадлежит Украине.

«Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине», — сказала Тихановкая агентству «Укринформ».

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При этом оппозиционный политик отметила, что это она говорит не от имени будущего президента Белоруссии, так как у него, как и у белорусского народа, «будет своя какая-то принципиальная позиция».

Ранее Тихановская публично заявляла, что регион де-юре украинский, а де-факто российский.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в интервью НСН обвинил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в том, что она стала рупором Запада.

«Заявление Тихановской - свидетельство того, что западные силы преуспели в своих планах. А Тихановская из национального лидера, пусть даже выросшего из недовольства существующей властью, превращается в очередной вариант очередной цветной революции», - считает собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымСветлана Тихановская
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