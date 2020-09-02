«Пыжится» и лукавит: Сенаторы раскритиковали Тихановскую за слова о Крыме
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская лукавит, маскируя свою настоящую политическую ориентацию двоякими суждениями. Такое мнение высказала российский сенатор Ольга Ковитиди, комментируя слова Тихановской о Крыме.
Тихановская в интервью литовскому телеканалу сказала, что раньше овзучивала официально принятую в Белоруссии позицию: Крым «де-юре украинский, де-факто — российский», передаёт RT. Однако нужно понимать, что Крым отошёл России в противоречии с международными нормами, добавила она.
Ковитиди в комментарии РБК отметила, что вопрос о правомерности присоединения Крыма является своеобразным тестом на политическую независимость, и этот тест Тихановская не прошла.
Коллега Ковитиди, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Тихановская может добиться успеха в политике как человек, пытающийся» усидеть на двух стульях». По его мнению, Тихановская должна понимать, что оказался в составе Украины «несправедливо» и что все крымчане всегда стремились в Россию.
Зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в интервью РИА ФАН предположил, что Тихановская вообще не понимает, о чём говорит: «Она пыжится, пытаясь строить из себя какого-то политика. Что ей напишут, то и талдычит».
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