«Пыжится» и лукавит: Сенаторы раскритиковали Тихановскую за слова о Крыме

Тихановская в интервью литовскому телеканалу сказала, что раньше овзучивала официально принятую в Белоруссии позицию: Крым «де-юре украинский, де-факто — российский», передаёт RT. Однако нужно понимать, что Крым отошёл России в противоречии с международными нормами, добавила она.

Ковитиди в комментарии РБК отметила, что вопрос о правомерности присоединения Крыма является своеобразным тестом на политическую независимость, и этот тест Тихановская не прошла.

Коллега Ковитиди, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Тихановская может добиться успеха в политике как человек, пытающийся» усидеть на двух стульях». По его мнению, Тихановская должна понимать, что оказался в составе Украины «несправедливо» и что все крымчане всегда стремились в Россию.

Зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в интервью РИА ФАН предположил, что Тихановская вообще не понимает, о чём говорит: «Она пыжится, пытаясь строить из себя какого-то политика. Что ей напишут, то и талдычит».

