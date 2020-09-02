В Совфеде нашли отличия в позициях Лукашенко и Тихановской по Крыму
Сенатор Сергей Калашников в интервью НСН обвинил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в том, что она стала рупором Запада.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что процедура воссоединения Крыма с Россией нарушает международные нормы. При этом она назвала де-юре Крым украинским, а де-факто российским.
Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил в интервью НСН, что Тихановская становится всё более ангажированной фигурой.
«Тихановская, в отличие от Лукашенко, заявила свою позицию прямо. Тот всегда уходил от ответа. Тихановская, начиная вполне демократично и аполитично под лозунгом: «За честные выборы», как и весь протест, легла под Запад и его интересы. Заявление Тихановской - свидетельство того, что западные силы преуспели в своих планах. А Тихановская из национального лидера, пусть даже выросшего из недовольства существующей властью, превращается в очередной вариант очередной цветной революции», - считает собеседник НСН.
Стоит отметить, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор так и не признал присоединение Крыма к России.
«Лукашенко – союзник только самому себе. Он 26 лет сидит на двух стульях, он как тот ласковый теленок, который двух маток сосет. Он постоянно просит какие-то дополнительные преференции у России и получает их. Но тут же дает понять, что готов рассмотреть и прозападный вариант», - дал свой анализ поведения Лукашенко Сергей Калашников.
«В политике можно объяснить всё, кроме политики России. А если серьезно, то в нашей позиции по отношению к Минску есть пресловутое мнение, что Белоруссия является стратегическим партнером на западном направлении. Если мы не будем дружить с Белоруссией, то войска НАТО будут возле Смоленска. Но я считаю, что это вопросы, решаемые и без Белоруссии. Да и ЕврАзЭС без Белоруссии, согласитесь, не смотрится. И последнее: учитывая, что каждый год Россия теряет своих друзей и соратников, Белоруссия – та спасательная палочка, за которую мы хватаемся», - считает член Совфеда.
Ранее Лукашенко пообещал, что сохранит общее Отечество с Россией. По его мнению, в последнее время отношения Минска и Москвы стали прохладнее, а в России стали считать белорусов «не братьями, а партнерами».
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