В Совфеде нашли отличия в позициях Лукашенко и Тихановской по Крыму

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что процедура воссоединения Крыма с Россией нарушает международные нормы. При этом она назвала де-юре Крым украинским, а де-факто российским.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил в интервью НСН, что Тихановская становится всё более ангажированной фигурой.

«Тихановская, в отличие от Лукашенко, заявила свою позицию прямо. Тот всегда уходил от ответа. Тихановская, начиная вполне демократично и аполитично под лозунгом: «За честные выборы», как и весь протест, легла под Запад и его интересы. Заявление Тихановской - свидетельство того, что западные силы преуспели в своих планах. А Тихановская из национального лидера, пусть даже выросшего из недовольства существующей властью, превращается в очередной вариант очередной цветной революции», - считает собеседник НСН.

Стоит отметить, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор так и не признал присоединение Крыма к России.