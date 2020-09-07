Тихановская обвинила власти в «терроре» после исчезновения Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «похищение» её соратницы Марии Колесниковой и других оппозиционеров – попытка сорвать работу Координационного совета оппозиции и запугать его членов.

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«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь», - приводит её слова издание Tut.by.

Тихановская пообещала, что она и её сторонники продолжат добиваться освобождения заключённых и проведения новых выборов президента.

В понедельник неизвестные люди в масках в Минске посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияСветлана Тихановская
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