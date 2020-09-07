Тихановская обвинила власти в «терроре» после исчезновения Колесниковой
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «похищение» её соратницы Марии Колесниковой и других оппозиционеров – попытка сорвать работу Координационного совета оппозиции и запугать его членов.
«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь», - приводит её слова издание Tut.by.
Тихановская пообещала, что она и её сторонники продолжат добиваться освобождения заключённых и проведения новых выборов президента.
В понедельник неизвестные люди в масках в Минске посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
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