СМИ сообщают о похищении в Минске Марии Колесниковой

В свою очередь, член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак отметил, что не может связаться со своей соратницей Марией Колесниковой, пишет Ura ru.

Между тем, в ГУВД Минска отметили, что проверяет данные об исчезновении члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, подчеркивает RT.

