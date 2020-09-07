СМИ сообщают о похищении в Минске Марии Колесниковой
Неизвестные похитили в Минске члена Кооординационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову. Об этом сообщает издание Tut.by. Источник, ссылаясь на очевидцев, отмечает, что утром в понедельник, 7 сентября, неизвестные люди в масках посадили её в микроавтобус с надписью «Связь», после чего транспортное средство скрылось из виду.
В свою очередь, член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак отметил, что не может связаться со своей соратницей Марией Колесниковой, пишет Ura ru.
Между тем, в ГУВД Минска отметили, что проверяет данные об исчезновении члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, подчеркивает RT.
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