Латушко заявил, что его вынудили покинуть Белоруссию

Экс-министр культуры Белоруссии, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что был вынужден покинуть страну из-за поставленному ему властями ультиматума.

Политик заявил ТАСС, что варианта было два – уехать или быть привлечённым к уголовной ответственности.

Латушко сейчас находится в Польше, но надеется вернуться в Белоруссию в ближайшее время.

Ранее была арестована член президиума Координационного совета оппозиции, Лилия Власова. Сегодня неизвестные на микроавтобусе с надписью «Связь» похитили другую участницу президиума, Марию Колесникову. Члены президиума КС оппозиции Ольга Ковалькова и Светлана Тихановская были вынуждены покинуть страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сравнил Координационный совет оппозиции с «чёрной сотней», программа которой ведёт к «уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства», отмечает RT. В случае прихода альтернативных сил к власти в стране начнётся не люстрация, а резня, уверен он.

