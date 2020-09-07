Латушко заявил, что его вынудили покинуть Белоруссию
Экс-министр культуры Белоруссии, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что был вынужден покинуть страну из-за поставленному ему властями ультиматума.
Политик заявил ТАСС, что варианта было два – уехать или быть привлечённым к уголовной ответственности.
Латушко сейчас находится в Польше, но надеется вернуться в Белоруссию в ближайшее время.
Ранее была арестована член президиума Координационного совета оппозиции, Лилия Власова. Сегодня неизвестные на микроавтобусе с надписью «Связь» похитили другую участницу президиума, Марию Колесникову. Члены президиума КС оппозиции Ольга Ковалькова и Светлана Тихановская были вынуждены покинуть страну.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сравнил Координационный совет оппозиции с «чёрной сотней», программа которой ведёт к «уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства», отмечает RT. В случае прихода альтернативных сил к власти в стране начнётся не люстрация, а резня, уверен он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 185 / сут.
Умерли
17 871+51 / сут.
Выздоровели
843 тыс.+2 328 / сут.
- Минздрав анонсировал поставки вакцины от COVID-19 в клиники
- Тихановская обвинила власти в «терроре» после исчезновения Колесниковой
- Росздравнадзор выявил больницы, занижавшие смертность от COVID-19
- Сербия вызвала российского посла из-за поста Захаровой
- «Обнулить фальсификацию» на выборах призвали лидеры новых партий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru