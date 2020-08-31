Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила об обеспокоенности оппозиции словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию, передает РИА Новости.
«Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.
В заявлении пресс-службы Тихановской также выражается требование ко всем странам уважать суверенитет республики.
Ранее Путин выразил готовность оказать силовую помощь белорусскому лидеру Александру Лукашенко, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Президент России заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей. Однако пока необходимости для их применения в Белоруссии нет, подчеркнул российский президент.
Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа с результатом 80% голосов в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов. В ходе протестов белорусская милиция и внутренние войска применяют против участников протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. К протестующим присоединились рабочие белорусских предприятий, которые провели забастовки с требованиями организовать новые выборы президента и прекратить жесткое обращение с участниками демонстраций. Штабы всех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании официальных результатов выборов.
Ранее экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН заявил, что режим Александра Лукашенко в Белоруссии обречен, потому что он не способен предъявить белорусам образ будущего.
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