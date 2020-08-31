Кремлю не потребуется согласие Совфеда на использование резерва силовиков для Белоруссии

Возможное использование сформированного в России резерва силовиков для Белоруссии не потребует согласия Совета Федерации. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что такое использование предусмотрено обязательствами Москвы, ранее ратифицированными парламентом, передает ТАСС.

Речь идет об обязательствах России в рамках договоров о Союзном государстве с Белоруссией и Организации договора о коллективной безопасности. Представитель Кремля считает, что само использование силового резерва носит на сегодня гипотетический характер, поскольку ситуация в союзной республике контролируется властями.

Песков напомнил, что ранее Владимир Путин особо подчёркивал, что использование резерва силовиков возможно исключительно в крайней ситуации, если экстремисты перейдут к прямой дестабилизации обстановки.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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