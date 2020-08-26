Тихановская: Лукашенко больше не легитимен

«Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял страну после всего, что он сделал. Рано или поздно он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис», - сказала Тихановская.

Тезис об экономическом кризисе в заявлении лидера белорусской оппозиции имеет под собой основания. Забастовки рабочих охватили крупнейшие предприятия Белоруссии, общая выручка которых превышает четверть ВВП страны, подсчитал РБК. Протестные акции проходят как минимум на 30 крупных предприятиях самых разных отраслей: машиностроение, пищепром, нефтепереработка, производство удобрений, строительство.

В их числе такие гиганты, как «Беларуськалий», БелАЗ и Минский тракторный завод. Забастовки белорусских рабочих начались 11 августа в ответ на жесткое подавление акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, объявленный победителем и этих выборов тоже, призвал увольнять рабочих за участие в забастовках. «На заводах им после этого места быть не должно», - заявил он и пообещал закрыть все бастующие предприятия. Ни одно из них, впрочем, так и не было закрыто.

Действия властей Белоруссии в ответ на массовые протесты стали менее заметными и более прицельными, чем в первые дни после голосования, но это не значит, что репрессии ослабевают, заявила Светлана Тихановская в интервью французской прессе.