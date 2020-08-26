Тихановская: Лукашенко больше не легитимен
Лукашенко оппозиции отвечает. Точечно
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уточнила примененный ей накануне термин «мирная революция»: то, что сейчас происходит в республике – «это революция сознания», заявила Тихановская в интервью французской газете Le Monde.
По ее словам, «белорусы больше не могут доверять Александру Лукашенко, он больше не легитимен».
«Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял страну после всего, что он сделал. Рано или поздно он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис», - сказала Тихановская.
Тезис об экономическом кризисе в заявлении лидера белорусской оппозиции имеет под собой основания. Забастовки рабочих охватили крупнейшие предприятия Белоруссии, общая выручка которых превышает четверть ВВП страны, подсчитал РБК. Протестные акции проходят как минимум на 30 крупных предприятиях самых разных отраслей: машиностроение, пищепром, нефтепереработка, производство удобрений, строительство.
В их числе такие гиганты, как «Беларуськалий», БелАЗ и Минский тракторный завод. Забастовки белорусских рабочих начались 11 августа в ответ на жесткое подавление акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, объявленный победителем и этих выборов тоже, призвал увольнять рабочих за участие в забастовках. «На заводах им после этого места быть не должно», - заявил он и пообещал закрыть все бастующие предприятия. Ни одно из них, впрочем, так и не было закрыто.
Действия властей Белоруссии в ответ на массовые протесты стали менее заметными и более прицельными, чем в первые дни после голосования, но это не значит, что репрессии ослабевают, заявила Светлана Тихановская в интервью французской прессе.
Как будто в подтверждение этой мысли Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос лауреата Нобелевской премии и члена Координационного совета белорусской оппозиции писательницу Светлану Алексиевич. Ее процессуальный статус – свидетель по уголовному делу о призывах к захвату власти, которое было возбуждено сразу после создания совета.
После визита в СК Алексиевич рассказала, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, отказалась давать показания и подписку о неразглашении. Понятно, что с рук ей это сошло только потому, что посадить Нобелевского лауреата было бы откровенной дикостью даже для современной Белоруссии. Ее коллегам по Координационному совету Сергею Дылевскому и Ольге Ковальковой повезло меньше: им, напомним, дали по 10 суток ареста за нарушение порядка организации массовых мероприятий.
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