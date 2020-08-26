Алексиевич считает, что Россия может помочь Белоруссии преодолеть кризис

Оппозиции в Белоруссии необходима помощь других стран, в том числе России, для решения политического кризиса в стране. Об этом заявила лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич.

По ее мнению, иностранные государства смогут оказать помощь в диалоге между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и оппозицией, передает РИА ФАН.