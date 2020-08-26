Алексиевич считает, что Россия может помочь Белоруссии преодолеть кризис
Оппозиции в Белоруссии необходима помощь других стран, в том числе России, для решения политического кризиса в стране. Об этом заявила лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич.
По ее мнению, иностранные государства смогут оказать помощь в диалоге между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и оппозицией, передает РИА ФАН.
«Сейчас он (Лукашенко) разговаривает только с Путиным, но, может, Путин нам поможет», – цитирует «Интерфакс» Алексиевич.
Ранее в среду Светлана Алексиевич побывала в Следственном комитете в Минске, куда ее пригласили в качестве свидетеля по делу о создании Координационного комитета, в президиум которого она входит, передает RT.
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