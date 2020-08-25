Лукашенко со щами
Глава МИД России и первый замгоссекретаря США обсудили белорусский вопрос за обедом в Москве. Им накрыли русский стол
Политический кризис в Белоруссии, случившийся после скандальных президентских выборов в стране 9 августа, стал предметом обсуждения на встрече в Москве главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.
Как стало известно из сообщения в соцсетях официального представителя МИДа Марии Захаровой, Лавров и Биган продолжили диалог за обедом. Им был предложен «русский стол, в том числе щи с лесными грибами», — написала Захарова.
Высокопоставленный американский дипломат, прибывший обсудить с главой российского МИДа положение дел в Белоруссии, днем ранее встречался в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. На следующий день она заявила о готовности вступить в переговоры с президентом Александром Лукашенко.
По ее словам, цель оппозиции – «достичь справедливых и свободных выборов мирным путем через диалог. У народа Белоруссии простое требование – это свободные и честные выборы», - сказала Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, созванном для обсуждения ситуации в Белоруссии.
По ее оценке, выборы президента прошли с «тысячами нарушений», их результаты были «сфальсифицированы и не признаны белорусским народом, а также большинством членов международного сообщества», заявила Тихановская, которой белорусский ЦИК «отвел» по итогам выборов 10% голосов против 80 – за Лукашенко. На беспрецедентные по масштабу мирные протестные акции власти Белоруссии ответили насилием, «как минимум шесть человек были убиты, десятки пропали без вести», продолжила Тихановская, назвав события на родине «мирной революцией».
Отдельно она указала на то, что эта революция не относится к «сфере геополитики: она не про- и не антироссийская. Она также не про- или антиевропейская. Это революция демократии», - заявила недавняя домохозяйка, призвав «все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси».
Что думает о призыве к диалогу по его отстранению от власти имеющий 26 лет президентского стажа Александр Лукашенко, нагляднее всего свидетельствуют шаги действующей власти, в частности, судебной, по отношению к руководству Координационного совета оппозиции, который был создан по инициативе Тихановской.
Как раз во вторник по 10 суток административного ареста получили по приговору суда задержанные накануне члены президиума КС Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова. Им вменили в вину нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному распоряжению должностного лица. И вряд ли кого удивит вердикт Верховного суда Белоруссии, который отказал в возбуждении дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК по итогам президентских выборов.
Лукашенко свергать – это вам не щи с грибами.
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