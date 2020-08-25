Лукашенко со щами

Отдельно она указала на то, что эта революция не относится к «сфере геополитики: она не про- и не антироссийская. Она также не про- или антиевропейская. Это революция демократии», - заявила недавняя домохозяйка, призвав «все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси».

Что думает о призыве к диалогу по его отстранению от власти имеющий 26 лет президентского стажа Александр Лукашенко, нагляднее всего свидетельствуют шаги действующей власти, в частности, судебной, по отношению к руководству Координационного совета оппозиции, который был создан по инициативе Тихановской.

Как раз во вторник по 10 суток административного ареста получили по приговору суда задержанные накануне члены президиума КС Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова. Им вменили в вину нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному распоряжению должностного лица. И вряд ли кого удивит вердикт Верховного суда Белоруссии, который отказал в возбуждении дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК по итогам президентских выборов.

Лукашенко свергать – это вам не щи с грибами.

