Экс-сотрудник Белого дома: Путин разрушил планы США на Крым

Президент России Владимир Путин предотвратил планы США лишить РФ выхода к Черному и Средиземному морям. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

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Как отметил экс-чиновник, до 2014 года Москва арендовала в Крыму военно-морские базы, сообщает РЕН ТВ. Однако после государственного переворота на Украине Путин увидел опасность, грозящую интересам России.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — написал Робертс на своем сайте.

Экс-сотрудник Белого дома указал, что российский лидер поступил правильно, приняв Крым и Севастополь с пророссийским населением в состав России после референдумов. Как отметил Робертс, Путин «принял запрос полуострова», указывает телеканал «360».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КрымСШАВладимир Путин
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