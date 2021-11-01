«Поддержка с воздуха»: Россия вступится за Сирию в случае агрессии Турции
Эрдоган не согласовывал с Путиным возможное наступление на севере Сирии, поскольку Москва поддерживает Башара Асада, сказал НСН Андрей Чупрыгин.
В случае военной акции Турции на севере Сирии Москва окажет поддержку силам сирийского лидера Башара Асада, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
Ранее стало известно, что турецкая армия может уже завтра начать военную операцию против арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы». По данным источника РИА Новости, операция начнется с нескольких направлений на севере Сирии.
«Сейчас любое наступление Турции на севере Сирии будет идти вразрез с интересами России на этой территории. Интерес Москвы заключается только в одном развитии событий – это возврат севера Сирии под полный контроль правительства Башара Асада, которое мы совершенно справедливо считаем единственной легитимной властью в Сирии. Как она (военная операция Турции – прим. НСН) может быть согласована с Москвой? Нет, ни в коем случае», - сказал Чупрыгин.
По его словам, в случае вооруженного конфликта Россия выступит на стороне Сирии, оказывая армии Асада «поддержку с воздуха».
«Время на дипломатические уговаривания, я даже не говорю о переговорах, уже прошло. Всегда было очевидно, что политические задачи, которые ставят перед собой Москва и Анкара, отличаются. Другой вопрос, что ситуативный союз был лучше, чем неситуативное противостояние, поэтому Россия и Турция в течение этих лет избегали серьезных неприятностей друг с другом на этой территории. Сегодня действия Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – прим. НСН), которые он совершил, в том числе, и в политическом пространстве за последние два месяца, совершенно очевидно провоцируют Москву на решительный ответ, в том числе, и на территории севера Сирии. Но давайте не забывать, что Москва не ведет прямые военные действия, Россия занимается поддержкой с воздуха боевых действий сирийских вооруженных сил. Именно этим она и будет заниматься», - разъяснил политолог.
По его словам Турция объясняет свое присутствие на севере Сирии борьбой с терроризмом, однако времена изменились и Асад намерен вернуть неподконтрольные территории.
«Основной предлог Эрдогана для пребывания в Сирии – это борьба с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Для Эрдогана и его политической элиты все курды, которые находятся на севере Сирии, автоматически являются представителями этой партии – Турция воюет практически со всеми курдами, которые там находятся. Сегодня у Эрдогана вообще очень интересное положение. Наступил момент, о котором мы говорили в течение трех последних лет. О том, что приближается время, когда правительство Башара Асада будет предпринимать усилия для возврата полного контроля над всеми неконтролируемыми территориями – это север Сирии, Идлиб и так далее. Судя по эскалации процесса, который происходит там за последний месяц, это время наступило», - считает Чупрыгин.
По его мнению, Эрдоган будет всеми силами «цепляться» за эти территории, однако конфликт с Москвой представляет для турецкого лидера «колоссальную угрозу».
«Сирийские вооруженные силы будут воевать на этом направлении в соответствии с договором о сотрудничестве, который есть между Москвой и Дамаском, Россия обязана их поддерживать. Для Турции это колоссальная угроза, это означает, что Эрдоган может потерять сделанные ранее территориальные приобретения, а значит пошатнутся его позиции внутри страны, как человека, обещавшего однозначно решить этот вопрос. Соответственно, Эрдоган будет зубами и когтями цепляться за эту территорию, а самая лучшая защита – это нападение. Я думаю, что именно это и будет сейчас происходить на севере Сирии», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке» стран-победителей Второй мировой войны.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе сказал тогда НСН, что Эрдоган «явно нарывается» на конфронтацию и с Западом, и с Востоком.
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