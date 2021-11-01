«Поддержка с воздуха»: Россия вступится за Сирию в случае агрессии Турции

«Сейчас любое наступление Турции на севере Сирии будет идти вразрез с интересами России на этой территории. Интерес Москвы заключается только в одном развитии событий – это возврат севера Сирии под полный контроль правительства Башара Асада, которое мы совершенно справедливо считаем единственной легитимной властью в Сирии. Как она (военная операция Турции – прим. НСН) может быть согласована с Москвой? Нет, ни в коем случае», - сказал Чупрыгин.

По его словам, в случае вооруженного конфликта Россия выступит на стороне Сирии, оказывая армии Асада «поддержку с воздуха».

«Время на дипломатические уговаривания, я даже не говорю о переговорах, уже прошло. Всегда было очевидно, что политические задачи, которые ставят перед собой Москва и Анкара, отличаются. Другой вопрос, что ситуативный союз был лучше, чем неситуативное противостояние, поэтому Россия и Турция в течение этих лет избегали серьезных неприятностей друг с другом на этой территории. Сегодня действия Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – прим. НСН), которые он совершил, в том числе, и в политическом пространстве за последние два месяца, совершенно очевидно провоцируют Москву на решительный ответ, в том числе, и на территории севера Сирии. Но давайте не забывать, что Москва не ведет прямые военные действия, Россия занимается поддержкой с воздуха боевых действий сирийских вооруженных сил. Именно этим она и будет заниматься», - разъяснил политолог.

По его словам Турция объясняет свое присутствие на севере Сирии борьбой с терроризмом, однако времена изменились и Асад намерен вернуть неподконтрольные территории.

«Основной предлог Эрдогана для пребывания в Сирии – это борьба с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Для Эрдогана и его политической элиты все курды, которые находятся на севере Сирии, автоматически являются представителями этой партии – Турция воюет практически со всеми курдами, которые там находятся. Сегодня у Эрдогана вообще очень интересное положение. Наступил момент, о котором мы говорили в течение трех последних лет. О том, что приближается время, когда правительство Башара Асада будет предпринимать усилия для возврата полного контроля над всеми неконтролируемыми территориями – это север Сирии, Идлиб и так далее. Судя по эскалации процесса, который происходит там за последний месяц, это время наступило», - считает Чупрыгин.