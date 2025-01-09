Теряют миллиарды: Трамп не пойдет на уступки России на переговорах по Украине
Пока Трамп не желает уступать России в разрешении российско-украинского конфликта, а Пентагон анонсирует новый пакет помощи Украине, Европа теряет миллиарды евро на противостоянии Москвы и Киева.
Избранный американский лидер Дональд Трамп не планирует уступать российской стороне в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта, заявил в эфире Fox News будущий спецпредставитель по Украине в администрации Трампа Кит Келлог.
По словам американского политика, так Трамп пытается максимально быстро завершить противостояние Москвы и Киева. «Важно понимать, что Трамп не пытается что-то отдать российскому лидеру Владимиру Путину. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», — подчеркнул Келлог.
Кроме того, добавил Келлог, отказ действующего президента США Джо Байдена от переговоров с Путиным на протяжении более чем двух лет стало большой ошибкой уходящего американского лидера. Трамп же осознает важность диалога как с Россией, так и с Украиной, и у него будет возможность для общения и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с тем сроки возможных консультаций Келлог не озвучил.
Напомним, в эфире ABC News Трамп заявил, что попытается за полгода прекратить конфликт между Москвой и Киевом. Он также вновь подтвердил свое желание встретиться с Путиным, не раз предлагавшим Украине и США возобновить переговоры. Однако сотрудничество с российским лидером возможно лишь после инаугурации, подчеркнул избранный президент США.
Трамп также выразил понимание позиции Москвы, которая выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс.
По его словам, долгие годы Россия, еще до Путина, «говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной». «А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО», — заявил политик.
О готовности к диалогу с Вашингтоном заявил и Путин — еще в середине декабря, во время ежегодной прямой линии. По словам президента России, он не общался с Трампом на протяжении более четырех лет, однако готов к встрече со своим американским коллегой.
Вместе с тем, по словам российского лидера, Трамп не предлагал никаких разговоров после своего избрания на пост президента США. Путин признался, что не знает, когда такая встреча может состояться.
Готов к переговорам и Киев — об этом Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману. По словам президента Украины, переговоры будут возможны в конце января.
«Мы — часть Европы, и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос», — подчеркнул Зеленский. Только после этого, по словам украинского лидера, возможен диалог с Россией.
ПОМОЩЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
О желании Трампа защитить суверенитет Украины заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило агентство Reuters. По его словам, администрация избранного американского лидера намерена обеспечить Украине сильную позицию на переговорах.
Блинкен подчеркнул, что наилучшим раскладом для Киева станет соглашение, включающее сдерживающие факторы для Москвы, которые не позволили бы России «повторить свои агрессивные действия».
Он также отметил, что администрация Трампа определит роль Вашингтона в российско-украинских мирных переговорах.
Переговоры переговорами, но и прекращать помощь Киеву Вашингтон не намерен, по крайней мере, пока. Так, в ходе брифинга высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США намерены объявить об «очень значительной» (правда, не уточняется, насколько значительной) военной помощи Украине по программе закупок вооружений, сообщило издание РБК.
В Минобороны США также заявили, что Вашингтон рассчитывает на то, что военная помощь Украине не прекратится после ухода Байдена в отставку.
По словам представителя Пентагона, сегодня ВСУ не получили 10-20% от объявленной Штатами помощи.
ГОЛОС ИЗ ЕВРОПЫ
На фоне слов США о готовности и дальше помогать Украине речи представителей европейских стран звучат не столь оптимистично. Так, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской заявил, что в украинском конфликте Европа лишилась миллиардов евро. Более того, европейские страны еще и проигрывают России.
«Европа потеряла миллиарды на боевых действиях на территории Украины и проигрывает в них. Побеждает президент России Владимир Путин. Это происходит, потому что он был прав с самого начала», — признал Додик.
Он также напомнил, что Блинкен и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признались в том, что Минские соглашения стали лишь возможностью накачать оружием ВСУ.
«Почему тогда Запад обвиняет Путина? В чем? В том, что он защищает Россию?» — задался вопросом Додик.
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