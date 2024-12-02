Раскол страны и слабая армия: В России объяснили нападение террористов на Сирию
Пока сирийский лидер Башар Асад не извлечет уроки из мятежа 2011 года, посягательства террористов на Сирию будут продолжаться бесконечно, сказал НСН Сергей Балмасов.
Нападение террористов на Сирию — скоординированная израильско-турецкая акция, она стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии. Об этом НСН заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Сирийская арабская армия сирийского лидера Башара Асада, несколько дней сдававшая без боя десятки населенных пунктов, военные аэродромы и арсеналы оружия боевикам запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и другим повстанцам, перешла в контрнаступление на одном из участков фронта, отбив несколько деревень в провинции Хама. Об этом сообщил телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на Минобороны Сирии. Вместе с тем курды сдали ключевой для них город Тель-Рифат. Известно также, что ВКС России и ВВС Сирии нанесли несколько результативных авиаударов по террористам в Идлибе и Алеппо. Балмасов объяснил, почему активное наступление террористов стало возможным.
«Это традиционная болезнь Сирии — религиозно-клановый раскол и слишком серьезное полагание на Россию и на Иран. Нельзя не учитывать и зарубежный фактор — сплелись интересы Израиля и Турции, это была скоординированная акция, операция турецкого Генштаба и турецких спецслужб. К тому же Асад не извлек уроки из гражданской войны. Одной из причин, почему Алеппо пал за считанные часы, стала условная лояльность значительной части жителей по отношению к джихадистам», — сказал Балмасов.
В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов добавил, что виной всему стало плачевное состояние сирийской армии.
«Сирийские вооруженные силы фактически предоставлены сами себе — нет никакого финансирования, солдаты и офицеры занимаются бизнесом и поборами на дорогах вместо военной службы, боевая подготовка не ведется. Это часть большого системного кризиса для всей Сирии, и никаких усилий не прилагается для того, чтобы это как-то изменить. Не вполне ясно, насколько сегодня сирийская армия боеспособна, а вместо них никто воевать не будет», — подчеркнул собеседник НСН.
Балмасов предположил, кто может помочь Сирии в борьбе с террористами.
«Думаю, могут помочь проиранские формирования, в том числе и те, которые уже стянули в Сирию. Появлялись данные, что уже из Ирака шиитские подразделения выдвинулись, по которым носятся израильские удары. Предпринимаются попытки запросить помощи у России, но раздергивать силы с основного украинского фронта, думаю, не стоит, тем более, что с 2020 года сирийское руководство больше дрейфует в сторону Ирана, подсаживается на его финансовую и иную помощь. Вооруженные силы России в свое время сыграли огромную роль в Сирии, сейчас наша страна не может воевать по всему миру, хотя наши силы в Сирии присутствуют. Отмечу, что в условиях гражданской войны никто, кроме Асада, не способен решить его судьбу, а разрулить эту ситуацию в силу множества факторов будет довольно сложно. Хотя, конечно, возвращение Алеппо под контроль сирийских властей — вопрос времени, если Иран действительно серьезно поможет, а Израиль не сможет этому помешать. Однако проблема заключается в нерешенности факторов, при которых вспыхнул мятеж 2011 года. Если их не учесть, подобные атаки будут продолжаться бесконечно», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сирийская авиация разгромила колонну бронетехники террористов на трассе Алеппо — Дамаск (М-5) и сорвала их наступление.
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