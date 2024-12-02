Раскол страны и слабая армия: В России объяснили нападение террористов на Сирию

«Это традиционная болезнь Сирии — религиозно-клановый раскол и слишком серьезное полагание на Россию и на Иран. Нельзя не учитывать и зарубежный фактор — сплелись интересы Израиля и Турции, это была скоординированная акция, операция турецкого Генштаба и турецких спецслужб. К тому же Асад не извлек уроки из гражданской войны. Одной из причин, почему Алеппо пал за считанные часы, стала условная лояльность значительной части жителей по отношению к джихадистам», — сказал Балмасов.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов добавил, что виной всему стало плачевное состояние сирийской армии.

«Сирийские вооруженные силы фактически предоставлены сами себе — нет никакого финансирования, солдаты и офицеры занимаются бизнесом и поборами на дорогах вместо военной службы, боевая подготовка не ведется. Это часть большого системного кризиса для всей Сирии, и никаких усилий не прилагается для того, чтобы это как-то изменить. Не вполне ясно, насколько сегодня сирийская армия боеспособна, а вместо них никто воевать не будет», — подчеркнул собеседник НСН.

Балмасов предположил, кто может помочь Сирии в борьбе с террористами.

«Думаю, могут помочь проиранские формирования, в том числе и те, которые уже стянули в Сирию. Появлялись данные, что уже из Ирака шиитские подразделения выдвинулись, по которым носятся израильские удары. Предпринимаются попытки запросить помощи у России, но раздергивать силы с основного украинского фронта, думаю, не стоит, тем более, что с 2020 года сирийское руководство больше дрейфует в сторону Ирана, подсаживается на его финансовую и иную помощь. Вооруженные силы России в свое время сыграли огромную роль в Сирии, сейчас наша страна не может воевать по всему миру, хотя наши силы в Сирии присутствуют. Отмечу, что в условиях гражданской войны никто, кроме Асада, не способен решить его судьбу, а разрулить эту ситуацию в силу множества факторов будет довольно сложно. Хотя, конечно, возвращение Алеппо под контроль сирийских властей — вопрос времени, если Иран действительно серьезно поможет, а Израиль не сможет этому помешать. Однако проблема заключается в нерешенности факторов, при которых вспыхнул мятеж 2011 года. Если их не учесть, подобные атаки будут продолжаться бесконечно», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сирийская авиация разгромила колонну бронетехники террористов на трассе Алеппо — Дамаск (М-5) и сорвала их наступление.

