Над Россией за ночь сбили 416 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России более 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Военные в период с 20.00 мск 2 сентября до 08.00 3 сентября нейтрализовали 416 БПЛА.
Дроны сбили в Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Крымом, водами Черного моря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении нескольких волн атак дронов на столицу в ночь на 3 сентября, всего было уничтожено 40 БПЛА, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России обсуждают снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле
- «Выбирали царь и директор»: Гергиев о руководстве Большим и Мариинским театрами
- «Не закручивать гайки!»: Путин пообещал поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
- Над Россией за ночь сбили 416 украинских беспилотников
- Новак: Ситуация с бензином стабилизировалась
- Глава «РЖД» рассказал, как решается проблема с летним дефицитом билетов на юг
- «Террористам — возмездие»: Как Россия ответит на угрозы своему воздушному пространству
- Новак заявил, что Россия сможет отремонтировать 100% НПЗ
- Мирошник заявил об изменении характера боевых действий на Украине из-за БПЛА
- Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»