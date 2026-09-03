Над Россией за ночь сбили 416 украинских беспилотников

Военные в период с 20.00 мск 2 сентября до 08.00 3 сентября нейтрализовали 416 БПЛА.

Дроны сбили в Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Крымом, водами Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении нескольких волн атак дронов на столицу в ночь на 3 сентября, всего было уничтожено 40 БПЛА, пишет Ura.ru.

