Энрике Иглесиас — совсем не стадионный артист, к тому же в Казахстане очень тяжело продаются билеты, там не развит рынок. Об этом НСН рассказал корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Более 34 тысяч билетов остаются в продаже на концерт испанского певца Энрике Иглесиаса в Астане, который состоится 3 сентября на стадионе «Астана Арена». Об пишут РИА Новости со ссылкой на сервис по продаже билетов Ticketon.kz. С учетом сервисного сбора стоимость билетов составляет от $105 до $382.

«Для Азербайджана и Казахстана это типично. Там никто не покупает билеты, все ждут, пока им раздадут их бесплатно. В принципе, рынок Азербайджана и Казахстана очень тяжелый, там билеты продаются очень сложно. Все привыкли к каким-то бесплатным мероприятиям, рынок не сформирован. Помимо этого, там отсутствует средний класс, так что покупаются либо дорогие билеты, либо дешевые. Что касается цены билетов, то это дорого. За этим опять, наверно, стоит Freedom Finance. Так что это такое шоу, которое будет работать в основном на местной акустике. И, конечно же, люди вряд ли получат полное удовольствие от этого концерта», — раскрыл он.