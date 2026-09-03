Жмоты или нет фанатов? Почему не покупают билеты на Энрике Иглесиаса в Астане
На Энрике Иглесиаса никогда не было солдаутов, к тому же в Казахстане очень плохо продаются билеты на концерты, заявил НСН Евгений Финкельштейн.
Энрике Иглесиас — совсем не стадионный артист, к тому же в Казахстане очень тяжело продаются билеты, там не развит рынок. Об этом НСН рассказал корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Более 34 тысяч билетов остаются в продаже на концерт испанского певца Энрике Иглесиаса в Астане, который состоится 3 сентября на стадионе «Астана Арена». Об пишут РИА Новости со ссылкой на сервис по продаже билетов Ticketon.kz. С учетом сервисного сбора стоимость билетов составляет от $105 до $382.
«Для Азербайджана и Казахстана это типично. Там никто не покупает билеты, все ждут, пока им раздадут их бесплатно. В принципе, рынок Азербайджана и Казахстана очень тяжелый, там билеты продаются очень сложно. Все привыкли к каким-то бесплатным мероприятиям, рынок не сформирован. Помимо этого, там отсутствует средний класс, так что покупаются либо дорогие билеты, либо дешевые. Что касается цены билетов, то это дорого. За этим опять, наверно, стоит Freedom Finance. Так что это такое шоу, которое будет работать в основном на местной акустике. И, конечно же, люди вряд ли получат полное удовольствие от этого концерта», — раскрыл он.
Также Финкельштейн раскрыл, что сыграло роль и само имя артиста, и тот факт, что большого количества российской аудитории в Астане тоже не будет.
«При всем моем уважении к Энрике Иглесиасу, а мы его не раз делали, это, конечно, не стадионный артист, особенно для этих стран. У нас нет такой большой испаноговорящей аудитории, которая может прилететь к нему на концерт. Когда мы его привозили, я не помню ни одного солдаута даже в ледовых аренах. Я думаю, что если бы это был концерт какой-нибудь «Металлики», то мы бы увидели больше российской аудитории в Астане. Мы же видели, что концерт Канье Уэста в Казахстане не сработал, и люди не полетели туда. Россияне сегодня не готовы переплачивать за билеты, потому что все равно это перелеты в нынешних условиях. У нас больше развит внутренний туризм», — подытожил он.
Ранее Финкельштейн в беседе с НСН осудил организаторов за ранние продажи билетов на концерты Канье Уэста в России и подчеркнул, что, когда компания, которая занимается привозом крупного зарубежного артиста в Россию, использует для этого собственные средства — это нормально.
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