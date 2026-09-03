Глава «РЖД» рассказал, как решается проблема с летним дефицитом билетов на юг
Летом «РЖД» отправляет на топовые маршруты больше поездов, чем в зимний период, решая таким образом вопросы повышенной нагрузки и спроса, заявил спецкору НСН Олег Белозеров.
«РЖД» успешно решает проблему с дефицитом билетов она юг в летний сезон. Об этом спецкору НСН на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал глава компании Олег Белозёров.
«Технологически забронировать билеты возможно. Второй вопрос — есть ли они на конкретные даты. Это зависит от количества поездов, и с каждым годом мы назначаем их всё больше и больше для перевозок на юг. Более того, мы реагируем на меняющуюся ситуацию, если где-то, например, непогода, мы стараемся перенаправлять поезда, замещая объемы. Но есть объективные нюансы: если перед 1 сентября всем нужно выехать «залпом» с юга. Конечно, это пиковая нагрузка, и решить её техническим способом быстро не так легко. Мы под это подстраиваемся. Летом у нас двигается больше поездов, чем в зимний сезон. Вот такие решения мы принимаем и считаем, что результат есть. Не соглашусь, что проблема усугубляется: нет, она решается», — рассказал он.
Ранее стало известно, что власти России решили ускорить запланированное на 2027 год повышение тарифов «Российских железных дорог», чтобы помочь бюджету транспортной монополии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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