Путин назвал Дальний Восток местом «обкатки» беспилотников

Дальний Восток станет местом для «обкатки» новых решений по невоенному применению беспилотников, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Здесь огромные пространства, здесь проще все это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений», - сказал Путин.
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Он пояснил, что речь идет о «невоенном применении» беспилотников в народном хозяйстве.

Президент РФ также поручил отработать на Дальнем Востоке перевозку гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах. По его словам, этим займутся Минтранс, «Глонасс» и китайские партнеры, добавил президент.

Ранее Путин, касаясь конфликта с Украиной, заявил, что главным вызовом для РФ сейчас являются беспилотники «под водой, на море, на земле и в воздухе». При этом он заверил, что Россия справляемся с этим вызовом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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