Путин назвал Дальний Восток местом «обкатки» беспилотников

Он пояснил, что речь идет о «невоенном применении» беспилотников в народном хозяйстве.

Президент РФ также поручил отработать на Дальнем Востоке перевозку гражданских грузов с помощью дронов на малых высотах. По его словам, этим займутся Минтранс, «Глонасс» и китайские партнеры, добавил президент.

Ранее Путин, касаясь конфликта с Украиной, заявил, что главным вызовом для РФ сейчас являются беспилотники «под водой, на море, на земле и в воздухе». При этом он заверил, что Россия справляемся с этим вызовом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

