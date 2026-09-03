В России обсуждают снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле

Снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле обсуждают в России, речь идет о цене в $50 за баррель, рассказал вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает специальный корреспондент НСН.

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«Более точно мы скажем, когда все цифры будут рассмотрены и одобрены на заседании правительства. Стратегически, да – мы цену отсечения планируем снижать для того, чтобы обеспечивать более стабильный бюджет, его наполняемость. Это снизит риски волатильности цен на мировом рынке», - подчеркнул зампредседателя кабмина.

Новак добавил, что это «абсолютно правильный трек» с точки зрения планирования.

Ранее вице-премьер рассказал об улучшении ситуации с топливом в России, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНефтьАлександр Новак

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