В России обсуждают снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле

«Более точно мы скажем, когда все цифры будут рассмотрены и одобрены на заседании правительства. Стратегически, да – мы цену отсечения планируем снижать для того, чтобы обеспечивать более стабильный бюджет, его наполняемость. Это снизит риски волатильности цен на мировом рынке», - подчеркнул зампредседателя кабмина.

Новак добавил, что это «абсолютно правильный трек» с точки зрения планирования.

Ранее вице-премьер рассказал об улучшении ситуации с топливом в России, напоминает Ura.ru.

