«Не закручивать гайки!»: Путин пообещал поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
Единая система поддержки бизнеса с 1 января 2027 года начнет действовать на всей территории Дальнего Востока и Арктики, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, инструменты поддержки бизнеса будут распространены на все проекты в любой точке этих регионов. Президент также призвал убрать бюрократические барьеры, мешающие работе предпринимателей.
«Бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки», - подчеркнул Путин.
Он также сообщил, что после введения единого преференциального режима действующие льготы для резидентов нынешних ТОРов на Дальнем Востоке сохранятся.
Выступление президента РФ на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке началось 3 сентября около 9 утра по московскому времени. В прошлом году это мероприятие продлилось около 3-х часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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