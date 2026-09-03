«Бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки», - подчеркнул Путин.

Он также сообщил, что после введения единого преференциального режима действующие льготы для резидентов нынешних ТОРов на Дальнем Востоке сохранятся.

Выступление президента РФ на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке началось 3 сентября около 9 утра по московскому времени. В прошлом году это мероприятие продлилось около 3-х часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

