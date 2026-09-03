Новак заявил, что Россия сможет отремонтировать 100% НПЗ

По словам зампреда правительства, у страны достаточно технологий и компетенций для проведения таких работ. Промышленность полностью обеспечивает специалистов необходимыми ресурсами и оборудованием.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ, напоминает 360.ru. Кроме того, глава государства отметил, что уровень защиты заводов в настоящее время уже совсем другой.

