Новак заявил, что Россия сможет отремонтировать 100% НПЗ
Россия сможет отремонтировать 100% нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент НСН.
По словам зампреда правительства, у страны достаточно технологий и компетенций для проведения таких работ. Промышленность полностью обеспечивает специалистов необходимыми ресурсами и оборудованием.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ, напоминает 360.ru. Кроме того, глава государства отметил, что уровень защиты заводов в настоящее время уже совсем другой.
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