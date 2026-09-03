Лавров рассказал, что Байден говорил на встрече с Путиным
Бывший президент США Джо Байден на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявлял ему, что не желает дестабилизации России. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам главы МИД, Байден желал Путину здоровья и отмечал, что президент РФ может руководить таким многогранным государством и держать страну единой. Также бывший лидер США отмечал, что не заинтересован «в том, чтобы что-то у вас произошло нехорошее в России, чтобы Россия стала дестабилизированной».
Как указал Лавров, Байден «говорил без бумажки».
Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден весной 2021 года позвонил Владимиру Путину, опасаясь, что президент РФ может начать боевые действия против Украины, пишет 360.ru.
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