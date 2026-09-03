Содружество Большого и Мариинского театров приобрело масштабы, которых не было много десятков лет, заявил в интервью специальному корреспонденту НСН руководитель этих двух театров, народный артист России Валерий Гергиев.

В декабре 2023 года Гергиев был назначен гендиректором Большого театра, с 1996-го он занимает пост худрука-директора Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Он указал скептикам на эффективность совмещения двух постов.