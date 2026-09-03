«Выбирали царь и директор»: Гергиев о руководстве Большим и Мариинским театрами
Форму сосуществования двух великих театров под единым руководством придумали грамотные люди, сказал в эфире НСН Валерий Гергиев, рассказав о «манифесте», посвященном Шостаковичу и Прокофьеву.
Содружество Большого и Мариинского театров приобрело масштабы, которых не было много десятков лет, заявил в интервью специальному корреспонденту НСН руководитель этих двух театров, народный артист России Валерий Гергиев.
В декабре 2023 года Гергиев был назначен гендиректором Большого театра, с 1996-го он занимает пост худрука-директора Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Он указал скептикам на эффективность совмещения двух постов.
«Когда-то в дирекции императорских театров задумывались главные премьеры в истории России. Они рождались не каким-то голосованием тысяч людей, а решением двух-трех, одним из них мог быть царь-государь, директор этой дирекции или управляющий, который мог предложить Чайковскому или Мусоргскому сочинить произведение и вставить его в планы того или иного театра. Театров было несколько, но главными были Мариинский и Большой. Так что нельзя сказать, что недалекие и глупые люди придумали такую форму сосуществования двух великих театров. Это были грамотные, глубоко мыслящие, сильные люди. Мы во многом к этому вернулись. Содружество двух театров приобрело уже достаточно крупные масштабы. Такого не было много десятков лет», - сказал Гергиев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он также рассказал, как главные театры отмечают юбилеи знаменитых композиторов Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.
«120-летие Шостаковича – это следующий крупный шаг для двух театров, и Большого, и Мариинского. Мы плавно переходим к этому юбилею, все еще продолжая праздновать 135-летие Прокофьева. В какой-то момент я понял, что ни одной оперы Прокофьева за целый сезон могло вообще не прозвучать и решил вернуть подавляющее большинство его произведений на сцену Большого театра. У него девять опер и все они прошли на сценах Большого театра. В России мало людей, которые могли услышать все оперы Прокофьева и тем более увидеть на сценах главных театров. Мы продолжаем и проект с реализацией балетных постановок. Все это вырастает в огромный манифест и многие будут лучше представлять, в чем великая историческая роль Прокофьева и Шостаковича», - заключил собеседник НСН.
Народный артист России Сергей Безруков, в марте 2026 года назначенный худруком МХАТа имени Горького ранее заявил, что Губернский театр, который он возглавлял с 2014 года, «интегрируется» во МХАТ и станет его частью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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