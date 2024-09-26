«Терпение лопнуло»: Путин расширил условия применения ядерного оружия

В заседании в этот раз приняли участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил в закрытой части собрания. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу не участвовал в официальном мероприятии.

НЕЯДЕРНОЕ ГОСУДАРСТВО С БЕСПИЛОТНИКАМИ

По итогам совещания будет дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия уже при получении достоверной информации о «массированном старте средств воздушно-космического нападения». Массированный старт в сторону России стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, пересечение ими госграницы станет основанием для применения ядерного оружия.

При этом агрессия в адрес страны со стороны неядерного государства с поддержкой ядерного государства предлагается теперь рассматривать как угрозу совместного нападения. В том числе, если противник использует обычное оружие. Также Россия оставляет за собой право на ядерный ответ в случае агрессии против Белоруссии.

Глава государства объяснил, что все изменения являются ответом на военные угрозы и риски в отношении РФ. До этого он также уточнял, что любые изменения в доктрине связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. При этом глава государства подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не назвал точных сроков указа об изменениях, отметив, что он будет выпущен по готовности.

Ядерная доктрина России редактировалась в июне 2020 года, но критерии применения ядерного оружия тогда не были изменены. В редакции от 2020 года говорится, что Москва может ответить ядерным оружием на нападение на нее или союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, а также в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

После задания Дмитрий Песков заявил, что угрозы суверенитету России на данный момент нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный, передает РИА Новости.