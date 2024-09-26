«Терпение лопнуло»: Путин расширил условия применения ядерного оружия
Путин заявил, что массированный старт ракет или беспилотников может повлечь ядерный ответ, как и нападение неядерного государства, также Россия имеет право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии.
Российский президент Владимир Путин накануне на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил внести «ряд уточнений» в ядерную доктрину страну.
Заседание Совета во главе с лидером страны впервые прошло в публичном формате, однако основная часть обсуждений была засекречена. Дмитрий Песков напомнил, что «ядерное» совещание не проводилось уже больше года.
В заседании в этот раз приняли участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил в закрытой части собрания. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу не участвовал в официальном мероприятии.
НЕЯДЕРНОЕ ГОСУДАРСТВО С БЕСПИЛОТНИКАМИ
По итогам совещания будет дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия уже при получении достоверной информации о «массированном старте средств воздушно-космического нападения». Массированный старт в сторону России стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, пересечение ими госграницы станет основанием для применения ядерного оружия.
При этом агрессия в адрес страны со стороны неядерного государства с поддержкой ядерного государства предлагается теперь рассматривать как угрозу совместного нападения. В том числе, если противник использует обычное оружие. Также Россия оставляет за собой право на ядерный ответ в случае агрессии против Белоруссии.
Глава государства объяснил, что все изменения являются ответом на военные угрозы и риски в отношении РФ. До этого он также уточнял, что любые изменения в доктрине связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. При этом глава государства подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не назвал точных сроков указа об изменениях, отметив, что он будет выпущен по готовности.
Ядерная доктрина России редактировалась в июне 2020 года, но критерии применения ядерного оружия тогда не были изменены. В редакции от 2020 года говорится, что Москва может ответить ядерным оружием на нападение на нее или союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, а также в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».
После задания Дмитрий Песков заявил, что угрозы суверенитету России на данный момент нет, но уровень конфронтации вокруг страны значительный, передает РИА Новости.
СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
Со своими уточнениями позднее также выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который прошелся по каждому пункту предложенных Путиным изменений.
«Всем понятно, о каких странах идёт речь», - написал он, комментируя пункт о совместном нападении неядерного государства при поддержке ядерных держав.
«На «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО», - пояснил Медведев пункт новой доктрины о потенциальном нападении на Белоруссию.
Также Медведев призвал всем врагов России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, задуматься, ведь теперь массированный старт и пересечение границы РФ воздушно-космическими средствами поражения, включая самолёты, ракеты и БПЛА, может получить ядерный ответ.
«Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами. Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения», - заключил Медведев, закончив свой анализ фразой на латыни:
«caelo tonantem credidimus Jovem Regnare», выражение означает «гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера» и подразумевает, что иногда силу осознают лишь после ее применения.
Военный корреспондент Александр Сладков также признался, что «ждал этого шага» от главы государства.
«Вот она, настоящая программа мира, через сдерживание. Правильно и своевременно. Похоже, терпение лидера лопнуло», - написал он.
До этого российский лидер Владимир Путин заявлял, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Киев может наносить такие удары только с помощью спутников НАТО.
«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — предупредил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia заявил, что Россия располагает вооружениями, которые могут повлечь серьезные последствия для стран, поддерживающих Киев. Лавров подчеркнул, что эти вооружения находятся в полной боевой готовности.
Отвечая на вопрос о «красных линиях» в контексте ядерного оружия, министр отметил, что Москва рассчитывает на осознание ее позиций «умными и думающими людьми». Он выразил уверенность, что те, кто принимают решения, понимают российские намерения.
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