Медведев допустил возможность ядерного удара из-за шагов Запада на Украине

«Напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. А правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: "Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность всё же есть"», - написал он.

По словам Медведева, ядерный конфликт никому не нужен. Однако у России уже есть предпосылки для применения ядерного оружия. К ним среди прочего можно отнести действия ВСУ в Курской области.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что у США не выйдет отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, передает «Радиоточка НСН».

