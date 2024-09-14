Медведев допустил возможность ядерного удара из-за шагов Запада на Украине
Россия не применяет ядерное оружие в ответ на действия противника, однако у Москвы может закончиться терпение, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. А правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: "Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность всё же есть"», - написал он.
По словам Медведева, ядерный конфликт никому не нужен. Однако у России уже есть предпосылки для применения ядерного оружия. К ним среди прочего можно отнести действия ВСУ в Курской области.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что у США не выйдет отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru