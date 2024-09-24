Администрация Байдена сомневается в интересе Путина к переговорам по ДСНВ
Администрация президента США Джо Байдена не считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в возобновлении переговоров по продлению Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). Об этом РИА Новости сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
На встрече в рамках ГА ООН в Нью-Йорке Кирби заявил, что «не похоже, что он заинтересован». Он также добавил, что Вашингтон четко донес до Москвы свою позицию относительно готовности к возобновлению переговоров по этому вопросу.
Россия и США заключили Договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) в 2010 году. Этот договор предполагает сокращение количества межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, их пусковых установок, боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и связанных с ними ядерных вооружений.
Соглашение должно было действовать до февраля 2026 года, однако в феврале 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в этом договоре, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru