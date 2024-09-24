Администрация Байдена сомневается в интересе Путина к переговорам по ДСНВ

Администрация президента США Джо Байдена не считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в возобновлении переговоров по продлению Договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). Об этом РИА Новости сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На встрече в рамках ГА ООН в Нью-Йорке Кирби заявил, что «не похоже, что он заинтересован». Он также добавил, что Вашингтон четко донес до Москвы свою позицию относительно готовности к возобновлению переговоров по этому вопросу.