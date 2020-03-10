Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

В ходе заседания Думы Терешкова предложила «либо снять ограничения президентских сроков», либо зафиксировать в одной из статей законопроекта положение о том, что в связи с обновлением Конституции действующий глава государства, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства, сообщает RT.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин заявил о намерении внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию поправку о проведении досрочных парламентских выборов.

О возможности проведения досрочных выборов в Думу после принятия поправок в Конституцию ранее заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

