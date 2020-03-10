Жириновский выступил за досрочные выборы в Думу после обновления Конституциии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в России досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию страны, сообщает РИА Новости.
«Потому что должен действовать новый парламент с обновленными полномочиями», - сказал Жириновский журналистам во вторник. Также политик отметил, что ЛДПР поддержит во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. Также Жириновский выступил с инициативой, чтобы будущего президента РФ выбирал Госсовет, пишет «Свободная пресса».
Отметим, что сегодня, 10 марта, Госдума должна рассмотреть законопроект о поправках в Основной закон во втором чтении.
Ранее в поддержку поправок высказались «Единая Россия» и «Справедливая Россия», КПРФ намерена воздержаться от голосования.
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