Жириновский выступил за досрочные выборы в Думу после обновления Конституциии

«Потому что должен действовать новый парламент с обновленными полномочиями», - сказал Жириновский журналистам во вторник. Также политик отметил, что ЛДПР поддержит во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. Также Жириновский выступил с инициативой, чтобы будущего президента РФ выбирал Госсовет, пишет «Свободная пресса».

Отметим, что сегодня, 10 марта, Госдума должна рассмотреть законопроект о поправках в Основной закон во втором чтении.

Ранее в поддержку поправок высказались «Единая Россия» и «Справедливая Россия», КПРФ намерена воздержаться от голосования.



