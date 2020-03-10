Песков: Путин вскоре оценит идею досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу о проведении досрочных выборов в Государственную думу сразу после голосования по изменениям в Конститкуцию. Как заявил представитель Кремля на брифинге для журналистов, такие предложения будут рассмотрены в ближайшее время, после этого Владимир Путин проинформирует о своей позиции по этому вопросу, передает РИА ФАН.

Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступи с предложением о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента в случае принятия поправок в Основной закон.