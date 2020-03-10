Песков: Путин вскоре оценит идею досрочных выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу о проведении досрочных выборов в Государственную думу сразу после голосования по изменениям в Конститкуцию. Как заявил представитель Кремля на брифинге для журналистов, такие предложения будут рассмотрены в ближайшее время, после этого Владимир Путин проинформирует о своей позиции по этому вопросу, передает РИА ФАН.
Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступи с предложением о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента в случае принятия поправок в Основной закон.
В свою очередь депутат Госдумы Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению поправку в Конституцию о проведении досрочных парламентских выборов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправка Карелина будет рассмотрена в соответствии с нормами регламента, отмечает Ura.ru. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партии на руку досрочные выборы.
В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не спешить с этим. Как передает RT, он призвал сначала разобраться с обвалом экономики после падения нефти и рубля, а также с коронавирусом.
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