Терешкова уличила противников обнуления сроков Путина в нелюбви к России

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить», - ответила депутат журналистам на вопрос о несогласных с ее поправкой.

Накануне Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном чтении вместе с инициативой Терешковой. В этот же день ее одобрил Совет Федерации. После этого закон передан на рассмотрение регионам. Чтобы считаться одобренным, его должны поддержать две трети региональных парламентов.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с НСН считает происходящее хорошо срежиссированным спектаклем.







