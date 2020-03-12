Терешкова уличила противников обнуления сроков Путина в нелюбви к России
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова заявила, что те, кто критикует ее поправку в Конституцию об отмене ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.
Ранее 83-летняя Терешкова стала автором поправки, согласно которой число президентских сроков с момента принятия обновленной Конституции нужно считать заново.
«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить», - ответила депутат журналистам на вопрос о несогласных с ее поправкой.
Накануне Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном чтении вместе с инициативой Терешковой. В этот же день ее одобрил Совет Федерации. После этого закон передан на рассмотрение регионам. Чтобы считаться одобренным, его должны поддержать две трети региональных парламентов.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с НСН считает происходящее хорошо срежиссированным спектаклем.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Терешкова уличила противников обнуления сроков Путина в нелюбви к России
- Провоцируют панику: Экономист сравнил коронавирус с терактом 11 сентября
- Баскетбольные Евролига и Еврокубок прерваны из-за угрозы коронавируса
- Мишустин прокомментировал угрозу распространения коронавируса в РФ
- Мутко допустил повышение ипотечных ставок в России