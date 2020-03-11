Обнуление преемственности

В Госдуме голосов «против» подано не было, лишь 43 депутата воздержались. Единственный противник предложенных изменений нашелся в верхней палате, да и то наверняка впопыхах не ту кнопку нажал… Теперь закон будет направлен в региональные заксобрания. И, когда документ поддержат 2/3 заксобраний, президент направит запрос в Конституционный Суд для проверки.

Основной закон по его детальном рассмотрении оказался настолько устаревшим и неприспособленным к нынешним реалиям, что поправок набралось хоть пруд пруди. Из наиболее значимых стоит отметить норму о том, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, и о том, что индексация пенсий и иных социальных пособий осуществляется не реже одного раза в год, а также расширение полномочий парламента, ограничения для высших должностных лиц. С этих положений, собственно, вся история с правкой Конституции и началась. Отметим и то, чем она заканчивается: поправка, зачитанная накануне депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, обнуляющая предыдущие президентские сроки и дающая нынешнему президенту возможность снова баллотироваться на высший пост в государстве.

До «обнуляющего» отношение власти к обществу выступления Терешковой рассматривались несколько иные, более сложносочиненные варианты сохранения высшей власти в руках Владимира Путина в рамках конституционной реформы. Одним из таковых назвалось продолжение его деятельности во главе нового конституционного органа – Госсовета. Но, во-первых, по-прежнему непонятен его статус, полномочия и состав, а во-вторых, вариант отмел сам Путин, сочтя его ведущим к двоевластию. Второй из обсуждавшихся вариантов – интеграция России и Белоруссии с введением поста президента Союзного государства – не удался благодаря упрямству Александра Лукашенко, который и сам не устал рулить. В результате был задействован вариант обнуления сроков, на который недели две назад намекал бывший помощник президента Владислав Сурков. И теперь голосование за индексацию пенсий становится по сути референдумом в поддержку новых президентских сроков Владимира Путина.



После одобрения поправок в Конституцию на общероссийском голосовании 22 апреля Владимир Путин, чей срок президентских полномочий по нынешнему законодательству истекает в 2024 году, сможет баллотироваться на ближайших выборах и переизбираться на последующих, в 2030-м. Таким образом, как отмечает РБК, по закону у него будет возможность возглавлять Россию вплоть до 2036-го. К этому моменту Путину будет уже 83 года. А по времени пребывания во главе государства Владимир Путин, возглавивший страну в 2000-м, без вычета паузы на премьерство (ну, не рассматривать же всерьез период «местоблюстительства» как уход Путина от руководства), он «переплюнет» даже Мао Цзэдуна – 36 лет против каких-то 33-х, что «великий кормчий» возглавлял Компартию Китая.

