Телефонный разговор Путина и Байдена начался

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский, Путин в ходе этой беседы может выдвинуть Байдену ультиматум, «чтобы обострить ситуацию перед переговорами в январе».

Предыдущий разговор по видеоконференцсвязи президенты провели 7 декабря. Главы государств обсуждали, в основном, Украину и двусторонние отношения.

