Телефонный разговор Путина и Байдена начался

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали телефонный разговор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

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Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский, Путин в ходе этой беседы может выдвинуть Байдену ультиматум, «чтобы обострить ситуацию перед переговорами в январе».

Предыдущий разговор по видеоконференцсвязи президенты провели 7 декабря. Главы государств обсуждали, в основном, Украину и двусторонние отношения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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