CNN: Самолет-разведчик пролетел над восточной Украиной

Самолет-разведчик ВВС США совершил еще один полет над восточной Украиной в преддверии переговоров в четверг президентов США и РФ. Об этом сообщает CNN.

По данным источника телеканала, самолет делал облет с целью собрать разведданные о военной ситуации в регионе.

На этой неделе США уже во второй раз выполняли такую миссию с использованием радиолокационной системы атаки цели наблюдения E-8C (JSTARS). Система JSTARS может отслеживать наземные транспортные средства движении, собирать и передавать фотографии, что позволяет отслеживать ситуацию на российско-украинской границе.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся 30 декабря. Инициатива для проведения переговоров исходила от российской стороны.