CNN: Самолет-разведчик пролетел над восточной Украиной
Самолет-разведчик ВВС США совершил еще один полет над восточной Украиной в преддверии переговоров в четверг президентов США и РФ. Об этом сообщает CNN.
По данным источника телеканала, самолет делал облет с целью собрать разведданные о военной ситуации в регионе.
На этой неделе США уже во второй раз выполняли такую миссию с использованием радиолокационной системы атаки цели наблюдения E-8C (JSTARS). Система JSTARS может отслеживать наземные транспортные средства движении, собирать и передавать фотографии, что позволяет отслеживать ситуацию на российско-украинской границе.
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся 30 декабря. Инициатива для проведения переговоров исходила от российской стороны.
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