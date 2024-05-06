Техника с СВО и парад Победы: Как Россия готовится к 9 мая

Президенты Киргизии, Гвинеи и Лаоса подтвердили свой визит на парад Победы в Москву. Между тем на Красной площади прошла генеральная репетиция парада, а на Поклонной горе работает выставка трофеев из зоны СВО. 

Президент Киргизии Садыр Жапаров 8–9 мая совершит визит в Москву: 8 мая он примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а 9 мая – в параде Победы в Москве. Об этом сообщила его пресс-служба.

О своем участии в параде официально объявляли президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщал, что в Москву также приедет президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в исполнительном аппарате президента Таджикистана отмечало, что лидер Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы. До этого президент Таджикистана получил от Путина приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также собирается посетить Москву 8 и 9 мая. Однако посол в РФ Даурен Абаев не уточнил в разговоре с ТАСС, собирается ли глава государства присутствовать на параде.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял «Ведомостям», что Кремль даст всю информацию по зарубежным гостям 6 мая.

ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ

В этом году в параде в честь Дня Победы на Красной площади будут участвовать девять тысяч человек, в том числе ветераны боевых действий на Украине, а также 75 единиц военной техники и авиация. Всего же парады пройдут в 28 городах России, общее число их участников превысит 50 тысяч человек. Ожидается, что будет привлечено порядка тысячи образцов военной техники и вооружения.

Подготовка к параду уже вошла в заключительную стадию. Накануне прошла его генеральная репетиция в Москве и других городах страны. В воскресенье, 5 мая, по площади прошли участники спецоперации, пешие парадные расчеты родов и видов войск, а также расчеты от нахимовских, суворовских, кадетских и музыкального училищ, женщин-военнослужащих, юнармейцев и казаков. После этого проехала механизированная колонна техники.

В конце репетиции пролетели две группы авиации – группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над Москвой дымом в цвет российского флага и объединенный строй пилотажных групп «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29. Военные музыканты последними покинули Красную площадь, исполняя «Прощание славянки».

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В пресс-службе управления делами президента сообщали, что увидеть парад смогут 6,8 тысячи человек. Именно столько мест предусмотрено на гостевых и центральных трибунах Красной площади.

Парад пройдет спустя два дня после инаугурации президента России и на следующий день после того, как в Москве состоится 10-й саммит ЕАЭС.

ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ СО СПЕЦОПЕРАЦИИ

Между тем в преддверии парада Победы в Москве открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченной военными РФ в ходе проведения спецоперации на Украине.

Экспозиция начала работу 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе. На ней можно увидеть 31 единицу трофейной техники. В частности, представлены немецкие БМП Marder и танк Leopard 2A6, американские БТР М113, БМП Bradley, бронемашина International MaxxPro и буксируемая гаубица M777.

Кроме того, на выставке можно увидеть в том числе британские бронированные автомобили Husky TSV и AT105 Sakson, а также турецкий бронеавтомобиль Kirpi, австрийский Pinzgauer 712M и французский колесный танк AMX-10RC. Также на выставке представлено стрелковое и противотанковое вооружение иностранных армий, карты, идеологическая литература и беспилотники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 мая сообщил, что свыше 83 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в первый день ее работы. Он напомнил, что выставка будет функционировать в течение всего мая.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что выставка заслуживает большого внимания. Он также выразил уверенность, что она вызовет интерес у российских граждан.

В 2023 году на парад Победы в столицу прибыли семь иностранных лидеров: Токаев, президенты Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и премьер Армении Никол Пашинян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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