Техника с СВО и парад Победы: Как Россия готовится к 9 мая

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в исполнительном аппарате президента Таджикистана отмечало, что лидер Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы. До этого президент Таджикистана получил от Путина приглашение принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также собирается посетить Москву 8 и 9 мая. Однако посол в РФ Даурен Абаев не уточнил в разговоре с ТАСС, собирается ли глава государства присутствовать на параде.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял «Ведомостям», что Кремль даст всю информацию по зарубежным гостям 6 мая.

ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ

В этом году в параде в честь Дня Победы на Красной площади будут участвовать девять тысяч человек, в том числе ветераны боевых действий на Украине, а также 75 единиц военной техники и авиация. Всего же парады пройдут в 28 городах России, общее число их участников превысит 50 тысяч человек. Ожидается, что будет привлечено порядка тысячи образцов военной техники и вооружения.

Подготовка к параду уже вошла в заключительную стадию. Накануне прошла его генеральная репетиция в Москве и других городах страны. В воскресенье, 5 мая, по площади прошли участники спецоперации, пешие парадные расчеты родов и видов войск, а также расчеты от нахимовских, суворовских, кадетских и музыкального училищ, женщин-военнослужащих, юнармейцев и казаков. После этого проехала механизированная колонна техники.

В конце репетиции пролетели две группы авиации – группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над Москвой дымом в цвет российского флага и объединенный строй пилотажных групп «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29. Военные музыканты последними покинули Красную площадь, исполняя «Прощание славянки».