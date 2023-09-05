Путин: 9 мая 2025 года нужно отметить ярко и торжественно

Отметить 9 мая 2025 года, 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, нужно ярко и торжественно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что главной задачей является наполнить все мероприятия глубоким содержанием. По словам Путина, готовить их нужно уже сейчас.

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