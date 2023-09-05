Путин: 9 мая 2025 года нужно отметить ярко и торжественно

Отметить 9 мая 2025 года, 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, нужно ярко и торжественно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что главной задачей является наполнить все мероприятия глубоким содержанием. По словам Путина, готовить их нужно уже сейчас.

Новость дополняется…

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры