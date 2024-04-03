Казахстан отказался от парада ко Дню Победы в связи с экономией средств

Министерство обороны Казахстана не планирует проводить в республике военный парад, посвященный Дню защитника Отечества, который отмечается 7 мая, и Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Шойгу: В параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек

«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — отметили в ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что в приоритете поддержание необходимого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил республики.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Параде Победы в Москве 9 мая примут участие свыше девяти тысяч человек, а также 75 единиц вооружения и военной техники, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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