Минобороны: 73 дрона сбили за ночь над регионами РФ

В ночь с 8 на 9 июля, с 20.00 мск до 7.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные перехватили дроны над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Новгородской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями.

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Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ночью 9 июля в Ставропольском крае начался пожар на территории промышленного объекта, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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